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Против нардепа от Слуги народа открыли дело по статье о незаконном обогащении – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 16:47
Против нардепа от Слуги народа открыли дело по статье о незаконном обогащении – ЦПК - Фото
Коллаж ЦПК

Генеральный прокурор Андрей Костин открыл уголовное производство против народного депутата от партии Слуга народа Ирины Аллахвердиевой по статье о незаконном обогащении. Об этом сообщает в Facebook Центр противодействия коррупции.

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Как отмечается, уголовное производство открыл генеральный прокурор после того, как его обязал это сделать Высший антикоррупционный суд. 

В ЦПК рассказали, что в октябре генпрокурор отказал им в открытии производства против Аллахвердиевой, и антикоррупционеры подали жалобу в ВАКС.

3 ноября ВАКС поддержал жалобу ЦПК и признал незаконным отказ Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения Аллахвердиевой.

Сегодня, 30 ноября, стало известно, генпрокурор открыл дело против нардепа. Есть соответствующее письмо Костина главе правления ЦПК Виталию Шабунину.

Против нардепа от Слуги народа открыли дело по статье о незаконном обогащении – ЦПК

Расследовать возможное незаконное обогащение Аллахвердиевой будет Национальное антикоррупционное бюро.

Речь идет о том, что нардеп от Слуги народа получила в подарок 14,4 млн грн.

До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY Midnight за 310 000 грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

Все это якобы подарил ей отец, который, как отметили в ЦПК, за последние годы официально не получал миллионные доходы.

В нардепы от СН Аллахвердиева баллотировалась в 2019 году. Она специалист по страхованию. Была директором филиала австрийской страховой компании UNIQA в Николаеве. Работала замдиректора по развитию николаевского филиала страховой компании ИНГО Украина.

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Наталія Медведєва
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Слуга народа набу цпк незаконное обогащение Андрей Костин Ирина Аллахвердиева
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