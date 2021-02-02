UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Против Венедиктовой открыли уголовное дело из-за часов Hublot. Она говорит, что это копия

02.02.2021, 21:26
Против Венедиктовой открыли уголовное дело из-за часов Hublot. Она говорит, что это копия - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой по заявлению юриста Александра Леменова о незаконном использовании Венедиктовой копии часов известной торговой марки Hublot. Об этом Леменов сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что началось все с того, что генпрокурор пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые не были задекларированы в последние отчетные годы. По данным Леменова, часы стоят больше €10 000.

В апреле 2020 года общественный активист Сергей Стерненко подал по этому факту в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации. Бюро открыло производство. Однако в ноябре НАБУ закрыло дело из-за отмены Конституционным судом ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Генпрокурор, по словам Леменова, сделала экспертизу часов, которая подтвердила, что они поддельны.

"Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", – рассказал Леменов.

По его словам, дело открыто по ч. 3 ст.229 (Незаконное использование товарного знака, фирменного наименования) УК.

По информации Центра противодействия коррупции, в июне 2020 года Венедиктова подтвердила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), что владеет наручными часами марки Hublot, но они не настоящие, а копия за 5 000 грн.



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
торговая марка Ирина Венедиктова александр леменов Hublot

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 