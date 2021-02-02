Против Венедиктовой открыли уголовное дело из-за часов Hublot. Она говорит, что это копия

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело против генерального прокурора Ирины Венедиктовой по заявлению юриста Александра Леменова о незаконном использовании Венедиктовой копии часов известной торговой марки Hublot. Об этом Леменов сообщил в Facebook.

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Он напомнил, что началось все с того, что генпрокурор пришла на одно из заседаний в часах Hublot, которые не были задекларированы в последние отчетные годы. По данным Леменова, часы стоят больше €10 000.

В апреле 2020 года общественный активист Сергей Стерненко подал по этому факту в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации. Бюро открыло производство. Однако в ноябре НАБУ закрыло дело из-за отмены Конституционным судом ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Генпрокурор, по словам Леменова, сделала экспертизу часов, которая подтвердила, что они поддельны.

"Я, не долго ожидая, летом 2020 подал заявление о преступлении. Мне отказали в регистрации в ЕРДР. Мы подготовили заявление в суд. И служитель Фемиды вынес решение в нашу пользу, обязав следователей ГБР открыть производство", – рассказал Леменов.

По его словам, дело открыто по ч. 3 ст.229 (Незаконное использование товарного знака, фирменного наименования) УК.

По информации Центра противодействия коррупции, в июне 2020 года Венедиктова подтвердила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), что владеет наручными часами марки Hublot, но они не настоящие, а копия за 5 000 грн.

15 апреля 2020 года Стерненко написал в НАБУ заявление о возможном декларировании недостоверной информации Венедиктовой – в частности, речь шла о часах за $10 300.

28 апреля Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ начать дело.

27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.

В ноябре НАБУ закрыло дело о часах Венедиктовой.







Вадим Ребрина

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