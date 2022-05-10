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"Противостояние всем странам ЕС и НАТО". РФ меняет пропаганду на фоне военных неудач – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 14:28
Владимир Путин (фото - ЕРА)

На фоне военных неудач Россия меняет свою пропаганду – теперь Кремль приказал росСМИ распространять миф о том, что РФ якобы воюет не только с Украиной, а противостоит всем странам ЕС и НАТО. Об этом сообщает украинская разведка.

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По данным ГУР, чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским пропагандистским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне "как о вооруженном противостоянии России со всеми странами ЕС и НАТО".

"По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику", – сообщает ГУР.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и "пропутинской армии ботов" уже получают указания перейти к новой информационной политике.

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Оксана Житнюк
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пропаганда разведка гур
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