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"Противотанковый" день у армии России: оккупанты недосчитались 21 боевой машины – сводка

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25.10.2022, 09:26
Уничтоженный в Украине российский танк (фото - ДШВ України)

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 25 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 68 420 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны в целом вывели из строя или захватили 21 танк, три вертолета Ка-52 и бомбардировщик Су-24, а также до 500 человек личного состава врага, говорится в сводке.

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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 24 октября включительно:

личного состава — около 68 420 человек (+480 за прошедшие сутки);
танков — 2611 единиц (+21);
боевых бронированных машин — 5321 (+26);
артиллерийских систем — 1674 (+1);
РСЗО — 377 (+2);
средств ПВО — 190 (+1);
самолетов — 271 (+1);
вертолетов — 248 (+3);
автотехники и автоцистерн — 4054 (+10);
кораблей/катеров — 16 (-);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 1372 (+2);
спецтехники — ​​149 (-);
крылатых ракет — 350 (-).

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Євген Пилипенко
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