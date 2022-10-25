"Противотанковый" день у армии России: оккупанты недосчитались 21 боевой машины – сводка

По подтвержденным данным Генерального штаба, на 25 октября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составляет 68 420 военнослужащих. Только за прошлые сутки Вооруженные Силы Украины и Силы обороны в целом вывели из строя или захватили 21 танк, три вертолета Ка-52 и бомбардировщик Су-24, а также до 500 человек личного состава врага, говорится в сводке.

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Общие боевые потери россиян с 24 февраля по 24 октября включительно:

личного состава — около 68 420 человек (+480 за прошедшие сутки);

танков — 2611 единиц (+21);

боевых бронированных машин — 5321 (+26);

артиллерийских систем — 1674 (+1);

РСЗО — 377 (+2);

средств ПВО — 190 (+1);

самолетов — 271 (+1);

вертолетов — 248 (+3);

автотехники и автоцистерн — 4054 (+10);

кораблей/катеров — 16 (-);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1372 (+2);

спецтехники — ​​149 (-);

крылатых ракет — 350 (-).

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Євген Пилипенко

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