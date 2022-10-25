В армии России царят расизм и нетерпимость, вероятность этнических конфликтов растет — ISW
В рядах российской армии царят расизм и нетерпимость, что увеличивает вероятность этнических конфликтов в рядах оккупантов. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).
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Аналитики приводят в пример публикации в социальных сетях 24 октября, где опубликовано видео, на котором российский офицер избивал солдата-мусульманина за попытку помолиться.
Отмечается, что хотя российские пропагандисты отрицали подлинность видеозаписи, предыдущие случаи насилия по этническому признаку, подобные стрельбе на полигоне в Белгородской области 15 октября, указывают на то, что такие проблемы будут только усиливаться.
Ранее в ISW заявляли, что ставка на представителей национальных меньшинств при мобилизации в России приводит к конфликтам среди призывников.
- 15 октября на полигоне в Белгородской области России произошла стрельба, в результате которой 11 человек были убиты, 15 человек получили ранения. Это случилось в результате конфликта по религиозному признаку.
- Генштаб ВСУ регулярно сообщает о проблемах с мобилизационными мероприятиями в РФ, особо острая ситуация у россиян с обеспечением – мобилизованным часто даже не выдают форму, также есть проблемы с бронежилетами, шлемами и оружием. Сообщалось также о бунте мобилизованных, которые отказались покидать казарму.
- Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
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