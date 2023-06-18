Противовоздушная оборона ночью отразила воздушную атаку на Кривой Рог

Силы противовоздушной обороны ночью 18 июня сбили над Днепропетровской областью два беспилотника Shahed-136, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак в Telegram.

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"Ночью агрессор направил на Днепропетровщину два беспилотника-"шахеда". Наши защитники неба из ПвК "Восток" их уничтожили", – сообщил он.

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что оба беспилотника ликвидировали в районе города.

"Ночью враг предпринял попытку атаки на наш город ударными БПЛА. Подразделением ПвК "Восток" уничтожены два дрона-камикадзе. Это те взрывы, которые слышали криворожане около двух часов ночи. Других обстрелов в Криворожском и Никопольском районе не было", – заявил он.

По словам Вилкула, воздушная атака не повлияла на ситуацию в городе: вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения города будут сегодня работать как обычно.

Вечером 17 июня два российских дрона удалось сбить над Херсонской областью.

Также в субботу в Киевской области было зафиксировано движение беспилотника, украинское ПВО работало по объекту, но о результатах не сообщалось.

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