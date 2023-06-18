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Протиповітряна оборона уночі відбила повітряну атаку на Кривий Ріг

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 07:36
Протиповітряна оборона уночі відбила повітряну атаку на Кривий Ріг - Фото
Кривий Ріг (скриншот)

Сили протиповітряної оборони уночі 18 червня збили над Дніпропетровською областю два безпілотники Shahed-136, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак у Telegram.

"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники-"шахеди". Наші оборонці неба з ПвК "Схід" їх знищили", – повідомив він.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що обидва безпілотники ліквідували в районі міста.

"Вночі ворог зробив спробу атаки на наше місто ударними БПЛА. Підрозділом ПвК "Схід" знищено два дрони-камікадзе. Це ті вибухи, які чули криворіжці близько другої години ночі. Інших обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районі не було", – заявив він.

За словами Вілкула, повітряна атака не вплинула на ситуацію в місті: вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста сьогодні працюватимуть як завжди.

Андрій Водяний
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дронкривий рігппоДніпропетровська область
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