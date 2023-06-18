Протиповітряна оборона уночі відбила повітряну атаку на Кривий Ріг
Сили протиповітряної оборони уночі 18 червня збили над Дніпропетровською областю два безпілотники Shahed-136, повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак у Telegram.
"Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники-"шахеди". Наші оборонці неба з ПвК "Схід" їх знищили", – повідомив він.
Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що обидва безпілотники ліквідували в районі міста.
"Вночі ворог зробив спробу атаки на наше місто ударними БПЛА. Підрозділом ПвК "Схід" знищено два дрони-камікадзе. Це ті вибухи, які чули криворіжці близько другої години ночі. Інших обстрілів у Криворізькому та Нікопольському районі не було", – заявив він.
За словами Вілкула, повітряна атака не вплинула на ситуацію в місті: вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи міста сьогодні працюватимуть як завжди.
- Ввечері 17 червня два російських дрони вдалося збити над Херсонською областю.
- Також у суботу у Київській області було зафіксовано рух безпілотника, українська ППО працювала по об'єкту, але про результати не повідомлялося.
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