Противовоздушная оборона ночью сбила все "шахеды" и ракеты, кроме "Кинжалов"
Противовоздушная оборона Украины ночью 26 мая сбила 12 из 14 российских ракет и все ударные беспилотники, сообщило командование Воздушных сил.
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Во время комбинированной атаки россияне применили:
→ 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 (Тамбовская область),
→ две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (Саратовская область),
→ 31 дрон типа Shahed-131/136 (Краснодарский край и временно оккупированный Крым).
Только "Кинжалы", по данным Воздушных сил, достигли цели. Все крылатые ракеты и "шахеды" удалось сбить.
Воздушные цели уничтожали в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.
- 26 мая Россия нанесла массированный удар по Украине, целью которого был Староконстантинов в Хмельницкой области.
- Один из сбитых дронов упал в Жмеринке, приведя к разрушениям.
- Предыдущий массированный ракетный удар со стороны России произошел 8 мая. Тогда враг применил 55 ракет и 21 ударный беспилотник типа Shahed.