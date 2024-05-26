Противовоздушная оборона ночью сбила все "шахеды" и ракеты, кроме "Кинжалов"

Воздушные силы рассказали о масштабах ночного воздушного удара. Удалось сбить 12 ракет и 31 ударный беспилотник

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Противовоздушная оборона Украины ночью 26 мая сбила 12 из 14 российских ракет и все ударные беспилотники, сообщило командование Воздушных сил.

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Во время комбинированной атаки россияне применили:

→ 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 (Тамбовская область),

→ две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (Саратовская область),

→ 31 дрон типа Shahed-131/136 (Краснодарский край и временно оккупированный Крым).

Только "Кинжалы", по данным Воздушных сил, достигли цели. Все крылатые ракеты и "шахеды" удалось сбить.

Воздушные цели уничтожали в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.