Протиповітряна оборона вночі збила всі "шахеди" й ракети, крім "Кинджалів"
Фото: скриншот відео

Протиповітряна оборона України вночі 26 травня збила 12 з 14 російських ракет і всі ударні безпілотники, повідомило командування Повітряних сил.

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Під час комбінованої атаки росіяни застосували:

→ 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 (Тамбовська область),
→ дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (Саратовська область),
→ 31 дрон типу Shahed-131/136 (Краснодарський край і тимчасово окупований Крим).

Тільки "Кинджали", за даними Повітряних сил, досягли цілі. Усі крилаті ракети й "шахеди" вдалося збити.

Повітряні цілі знищували у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

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