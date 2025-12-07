Провальный военный переворот произошел в стране, где последний успешный был более 50 лет назад

Патрис Талон (Фото: Andre Borges / EPA)

В воскресенье, 7 декабря, президент Бенина Патрис Талон заявил, что правительство и вооруженные силы этой африканской страны предотвратили попытку государственного переворота, организованного группой солдат. Политик пообещал наказать причастных, передает агентство Reuters.

Вечернее заявление Талона прозвучало примерно через 12 часов после того, как в нескольких районах крупнейшего города страны, Котону, раздались первые выстрелы, а солдаты вышли в эфир государственного телевидения и заявили, что отстранили президента от власти.

Быстрая мобилизация сил, лояльных правительству, "позволила нам остановить этих авантюристов", заявил Талон также в трансляции гостелевидения.

"Эта измена не пройдет безнаказанно", – отметил политик.

Попытка государственного переворота стала последней из угроз демократическому правлению в регионе, где в последние годы военные захватили власть в соседних с Бенином странах Нигер и Буркина-Фасо, а также в Мали, Гвинее и, всего месяц назад, в Гвинее-Бисау.

Однако это событие стало неожиданным поворотом в Бенине, где последний успешный мятеж состоялся более 50 лет назад – в 1972 году.

Ранее представитель правительства страны сообщил, что по состоянию на полдень воскресенья были арестованы 14 человек в связи с попыткой переворота, не приведя деталей.

Событие произошло на фоне подготовки Бенина к президентским выборам, запланированным на апрель 2026 года, которые ознаменуют окончание каденции действующего главы государства Талона, который находится у власти с 2016-го.

В своем телевизионном обращении организаторы мятежа упоминали об ухудшении ситуации с безопасностью на севере страны "в сочетании с пренебрежением и пренебрежением нашими павшими боевыми побратимами".

Талона отмечают за возрождение экономики страны, однако в Бенине наблюдается рост количества нападений джихадистских боевиков, повлекших опустошение в Мали и Буркина-Фасо.