Провальний військовий переворот стався у країні, де останній успішний був більш ніж 50 років тому

Патріс Талон (Фото: Andre Borges / EPA)

У неділю, 7 грудня, президент Беніну Патріс Талон заявив, що уряд та збройні сили цієї африканської країни запобігли спробі державного перевороту, організованого групою солдатів. Політик пообіцяв покарати причетних, передає агенція Reuters.

Вечірня заява Талона пролунала приблизно через 12 годин після того, як у декількох районах найбільшого міста країни, Котону, пролунали перші постріли, а солдати вийшли в ефір державного телебачення й заявили, що усунули президента від влади.

Швидка мобілізація сил, лояльних уряду, "дозволила нам зупинити цих авантюристів", заявив Талон також у трансляції держтелебачення.

"Ця зрада не мине безкарно", – зауважив політик.

Спроба державного перевороту стала останньою з загроз демократичному правлінню в регіоні, де впродовж останніх років військові захопили владу у сусідніх з Беніном країнах Нігер та Буркіна-Фасо, а також у Малі, Гвінеї й, лише місяць тому, у Гвінеї-Бісау.

Однак ця подія стала несподіваним поворотом у Беніні, де останній успішний заколот відбувся більш ніж 50 років тому – у 1972 році.

Раніше речник уряду країни повідомив, що станом на полудень неділі було заарештовано 14 осіб у зв'язку зі спробою перевороту, не навівши деталей.

Подія сталась на тлі підготовки Беніну до президентських виборів, запланованих на квітень 2026 року, що ознаменують закінчення каденції чинного глави держави Талона, який перебуває при владі з 2016-го.

У своєму телевізійному зверненні організатори заколоту згадували про погіршення безпекової ситуації на півночі країни "у поєднанні зі зневагою й нехтуванням нашими полеглими бойовими побратимами".

Талона відзначають за відродження економіки країни, однак у Беніні спостерігається зростання кількості нападів джихадистських бойовиків, що спричинили спустошення у Малі та Буркіна-Фасо.