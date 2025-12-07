Бойовики убили понад 100 дорослих та дітей у Судані. Серед цілей були дитсадок та лікарня

Судан (Ілюстративне фото: Sara Creta / EPA)

У Судані, де триває громадянська війна, бойовики угруповання Сили швидкого реагування (RSF) атакували дитячий садок та інші об'єкти у провінції на півдні країни – через це загинуло щонайменше 116 осіб. Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на місцевого чиновника.

Серед жертв нападу було 46 дітей, які відвідували дошкільний заклад, повідомив виконавчий керівник населеного пункту Калогі у штаті Південний Кордофан.

Двоє військових співрозмовників медіа в урядових Збройних силах Судану (SAF) також заявили медіа, що RSF напали на дитсадок 4 грудня, а згодом атакували цивільних, які зібралися, щоб надати допомогу.

За словами співбесідників, удари також було завдано по міській лікарні та урядовій будівлі.

Через перебої зі зв'язком у цьому районі складно отримати інформацію про жертви, однак є побоювання, що кількість загиблих може ще зрости, зазначили джерела.

Раніше, 4 грудня, Мережа лікарів Судану повідомляла, що мінімум дев'ять осіб, зокрема чотири дитини та дві жінки, загинули через навмисні удари дронів-камікадзе по дитячому садку та декільком цивільним об'єктам, здійснені силами RSF та їхнім угрупованням-союзником у Калогі: "Цей напад є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і є продовженням нападів на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру".

Наступного дня лікарі повідомили, що парамедики, які прибули на місце події, також потрапили під удар у "другій неочікуваній атаці".

Журналістка Al Jazeera у столиці Судану Хартрумі повідомила, що кількість загиблих продовжує зростати після перших повідомлень через труднощі з наданням медичної допомоги пораненим.

За її словами, Кордофан став "місцем інтенсивних боїв між армією і RSF упродовж останніх кількох тижнів" після того, як у листопаді RSF захопили Ель-Фашер, останнє велике місто, що контролювали військові, у регіоні Дарфур на заході Судану. Вона додала, що Кордофан є "досить стратегічно важливим для обох сторін".

Новий удар є останнім з випадків звірств проти цивільного населення, у яких звинувачують RSF, здійснених під час жорстокої громадянської війни, яка триває вже третій рік. Урядові війська SAF також звинувачуються у скоєнні воєнних злочинів.