Бойовики убили понад 100 дорослих та дітей у Судані. Серед цілей були дитсадок та лікарня
У Судані, де триває громадянська війна, бойовики угруповання Сили швидкого реагування (RSF) атакували дитячий садок та інші об'єкти у провінції на півдні країни – через це загинуло щонайменше 116 осіб. Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на місцевого чиновника.
Серед жертв нападу було 46 дітей, які відвідували дошкільний заклад, повідомив виконавчий керівник населеного пункту Калогі у штаті Південний Кордофан.
Двоє військових співрозмовників медіа в урядових Збройних силах Судану (SAF) також заявили медіа, що RSF напали на дитсадок 4 грудня, а згодом атакували цивільних, які зібралися, щоб надати допомогу.
За словами співбесідників, удари також було завдано по міській лікарні та урядовій будівлі.
Через перебої зі зв'язком у цьому районі складно отримати інформацію про жертви, однак є побоювання, що кількість загиблих може ще зрости, зазначили джерела.
Раніше, 4 грудня, Мережа лікарів Судану повідомляла, що мінімум дев'ять осіб, зокрема чотири дитини та дві жінки, загинули через навмисні удари дронів-камікадзе по дитячому садку та декільком цивільним об'єктам, здійснені силами RSF та їхнім угрупованням-союзником у Калогі: "Цей напад є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і є продовженням нападів на цивільне населення та життєво важливу інфраструктуру".
Наступного дня лікарі повідомили, що парамедики, які прибули на місце події, також потрапили під удар у "другій неочікуваній атаці".
Журналістка Al Jazeera у столиці Судану Хартрумі повідомила, що кількість загиблих продовжує зростати після перших повідомлень через труднощі з наданням медичної допомоги пораненим.
За її словами, Кордофан став "місцем інтенсивних боїв між армією і RSF упродовж останніх кількох тижнів" після того, як у листопаді RSF захопили Ель-Фашер, останнє велике місто, що контролювали військові, у регіоні Дарфур на заході Судану. Вона додала, що Кордофан є "досить стратегічно важливим для обох сторін".
Новий удар є останнім з випадків звірств проти цивільного населення, у яких звинувачують RSF, здійснених під час жорстокої громадянської війни, яка триває вже третій рік. Урядові війська SAF також звинувачуються у скоєнні воєнних злочинів.
- 1 листопада The Guardian повідомило, що бойовики RSF розстріляли сотні цивільних людей після взяття Ель-Фашера.
- 2 грудня неназвані посадовці Судану повідомили WSJ, що військовий уряд країни запропонував Росії розмістити військово-морську базу в Африці.
- Раніше в медіа з'являлась інформація про нібито участь українського ГУР у громадянській війні у Судані проти RSF, яке підтримувала російська терористична Група Вагнера. Але офіційно військова розвідка цього не підтверджувала.
Коментарі (0)