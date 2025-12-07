Боевики убили более 100 взрослых и детей в Судане. Среди целей были детсад и больница

Суданская группировка RSF убила более 100 человек, в том числе 46 детей, посещавших дошкольное учреждение

Судан (Иллюстративное фото: Sara Creta / EPA)

В Судане, где идет гражданская война, боевики группировки Силы быстрого реагирования (RSF) атаковали детский сад и другие объекты в провинции на юге страны – из-за этого погибли по меньшей мере 116 человек. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на местного чиновника.

Среди жертв нападения было 46 детей, которые посещали дошкольное учреждение, сообщил исполнительный руководитель населенного пункта Калоги в штате Южный Кордофан.

Двое военных собеседников медиа в правительственных Вооруженных силах Судана (SAF) также заявили медиа, что RSF напали на детсад 4 декабря, а затем атаковали гражданских, которые собрались, чтобы оказать помощь.

По словам собеседников, удары также были нанесены по городской больнице и правительственному зданию.

Из-за перебоев со связью в этом районе сложно получить информацию о жертвах, однако есть опасения, что количество погибших может еще возрасти, отметили источники.

Ранее, 4 декабря, Сеть врачей Судана сообщала, что минимум девять человек, в том числе четыре ребенка и две женщины, погибли из-за преднамеренных ударов дронов-камикадзе по детскому саду и нескольким гражданским объектам, совершенных силами RSF и их союзной группировкой в Калоги: "Это нападение является грубым нарушением международного гуманитарного права и является продолжением нападений на гражданское население и жизненно важную инфраструктуру".

На следующий день врачи сообщили, что парамедики, прибывшие на место происшествия, также попали под удар во "второй неожиданной атаке".

Журналистка Al Jazeera в столице Судана Хартруме сообщила, что количество погибших продолжает расти после первых сообщений из-за трудностей с оказанием медицинской помощи раненым.

По ее словам, Кордофан стал "местом интенсивных боев между армией и RSF в течение последних нескольких недель" после того, как в ноябре RSF захватили Эль-Фашер, последний крупный город, контролируемый военными, в регионе Дарфур на западе Судана. Она добавила, что Кордофан является "достаточно стратегически важным для обеих сторон".

Новый удар является последним из случаев зверств против гражданского населения, в которых обвиняют RSF, совершенных в ходе жестокой гражданской войны, длящейся уже третий год. Правительственные войска SAF также обвиняются в совершении военных преступлений.