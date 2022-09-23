"Прямо в него мина попала. Голову не нашли, руки и ноги только" – перехват ГУР
В новом перехвате ГУР телефонного разговора оккупант рассказывает матери о гибели одного из знакомых, а она говорит, что "пойдет в полк", чтобы вернуть сына домой.
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Мать упрекает сына, что он не рассказывает ей правду о том, что происходит на фронте.
"Ты мне просто не говоришь ничего. Я вчера смотрю ВКонтакте выставили – Султанов Андрей".
"Андрюха Султанов, старшина этой роты. Его давно уже..."
"Так только выставили, что он убитый".
"Миной его убило. Снаряд прямо в него попал. Голову не нашли, нашли только руки и ноги от него", – говорит оккупант.
Мать начинает ему рассказывать, что жены военнослужащих не хотят "идти в полк" освобождать своих мужей, но она "пойдет в полк", даже если "не получится со справкой".
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