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"Прямо в него мина попала. Голову не нашли, руки и ноги только" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 20:30
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

В новом перехвате ГУР телефонного разговора оккупант рассказывает матери о гибели одного из знакомых, а она говорит, что "пойдет в полк", чтобы вернуть сына домой.

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Мать упрекает сына, что он не рассказывает ей правду о том, что происходит на фронте.

"Ты мне просто не говоришь ничего. Я вчера смотрю ВКонтакте выставили – Султанов Андрей".

"Андрюха Султанов, старшина этой роты. Его давно уже..."

"Так только выставили, что он убитый".

"Миной его убило. Снаряд прямо в него попал. Голову не нашли, нашли только руки и ноги от него", – говорит оккупант.

Мать начинает ему рассказывать, что жены военнослужащих не хотят "идти в полк" освобождать своих мужей, но она "пойдет в полк", даже если "не получится со справкой".   

Слушайте также: Политинформация для оккупанта: "Ты понимаешь, что мы позиции сдаем?!" – перехват ГУР
Сергій Бережний
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оккупанты перехват ГУР
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