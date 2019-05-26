ПЦУ: Филарет помолился вместе с Епифанием - фото

Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Почетный патриарх Филарет посетил праздничное богослужение в день тезоименитства митрополита Киевского и всей Украины Епифания, и они вместе помолились. Об этом сообщается в Facebook на странице патриарха.

Литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Отмечается, что накануне патриарх Филарет поздравил митрополита Епифания с праздником приветственным адресом.

25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского, который является небесным покровителем митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Ранее патриарх рассказал, что накануне Объединительного собора у него, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Филарет также сказал, с каким пунктами томоса он не согласен.

23 мая стало известно, что глава ПЦУ Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. Под Софийским собором в Киеве прошла акция поддержки почетного патриарха Филарета.

На синоде решили, что Митрополита Епифания будут поминать на литургии первым, а дальше – правящего архиерея епархии, а Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии – в Киеве.