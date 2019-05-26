Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.05.2019, 17:20

ПЦУ: Филарет помолился вместе с Епифанием - фото

ПЦУ: Филарет помолился вместе с Епифанием - фото - Фото
Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева

Почетный патриарх Филарет посетил праздничное богослужение в день тезоименитства митрополита Киевского и всей Украины Епифания, и они вместе помолились. Об этом сообщается в Facebook на странице патриарха.

Литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Отмечается, что накануне патриарх Филарет поздравил митрополита Епифания с праздником приветственным адресом.

25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского, который является небесным покровителем митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Ранее патриарх рассказал, что накануне Объединительного собора у него, пятого президента Петра Порошенко и главы Православной церкви Украины Епифания были договоренности, однако Порошенко и Епифаний от них отказались – "и это нечестно". Филарет также сказал, с каким пунктами томоса он не согласен.

23 мая стало известно, что глава ПЦУ Епифаний созвал на 24 мая священный синод Православной церкви Украины. Под Софийским собором в Киеве прошла акция поддержки почетного патриарха Филарета.

На синоде решили, что Митрополита Епифания будут поминать на литургии первым, а дальше – правящего архиерея епархии, а Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии – в Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: религия, филарет, епифаний, пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 