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ПЦУ о "выдуманной войне" митрополита: Абсолютно некорректно. Должен объяснить – это ошибка

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:25
ПЦУ о
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

В Православной церкви Украины назвали абсолютно некорректным использование митрополитом ПЦУ Черновицким Данилом словосочетания "выдумали войну" и считают, что он должен объяснить, что ошибся. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил Константин Москалюк, пресс-секретарь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

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"Насколько можно понять из контекста, митрополит Данило имел в виду запрет проводить массовые паломничества, установленные в результате войны, но невыполняемый, когда речь идет о мероприятиях, организуемых Московским патриархатом", – говорится в комментарии.

"Также очевидно, что он совершенно некорректно употребил словосочетание "выдуманная война" и должен разъяснить, что он сделал это ошибочно", – заявили в ПЦУ.

В ПЦУ подчеркнули, что позиция Православной церкви Украины по войне, развязанной РФ – ясна, однозначна и многократно засвидетельствована в документах и заявлениях как соборных органов Церкви, так и лично предстоятеля митрополита Епифания.

"Поэтому определение "выдуманная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться как официальное мнение не только Церкви, но и на уровне отдельных ее представителей", – говорится в комментарии ПЦУ.

  • Ранее сегодня в сети распространилось видео, на котором митрополит Черновицкий Православной церкви Украины Данило (Михаил Ковальчук) сказал, что власть Украины "выдумывает" войну, и "выдуманная" война является одной из причин, почему верующим "не разрешают" собраться возле святынь.
Наталья Медведева
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