Ракеты "Калибр" с Черного моря долетели до Львова – работала ПВО, были взрывы

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Ночью 6 июля с акватории Черного моря российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" в сторону материковой Украины. После двух с половиной часов ночи во Львове прогремел взрыв.

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Около 1:00 в Черном море были зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр".

В 02:31 наблюдалась работа противовоздушной обороны в пригороде Львова. Спустя минуту раздался взрыв. Прилет или работа ПВО – неизвестно.

02:37. "Львовская область! Есть новые угрозы!", – написал глава местной ОВА Козицкий.

02:46. Во Львове слышали мощный взрыв. Другой источник сообщил, что было два взрыва.

02:52. Воздушные силы сообщили, что "повторные взрывы во Львовской области – работа ПВО. Ракетная опасность не миновала".

02:54. Козицкий: "Было очень громко. Детали со временем. Сейчас самое важное: будьте в безопасном месте. Есть опасность новых ракетных ударов".

03:06. Снова громко во Львове.

03:16. Вслед за югом отбои тревоги в центре и на севере. Вероятно, постепенно угроза сходит на нет. К 03:20 отбой везде, кроме перманентно "красной" Луганской области и Крыма.

03:24. Мэр Садовый подтвердил, что во Львове прозвучала серия взрывов: "Мы не будем сейчас говорить о последствиях обстрелов, все городские службы делают свою работу. Просим ни в коем случае нигде не публиковать видео с работой ПВО или с последствиями обстрелов".

Противоракеты из Patriot уничтожили авиагруппу РФ весной: оператор ЗРК показал, что произошло 13 мая.

Китай сомневается, что Patriot сбивает аэробаллистические "Кинжалы", но посланник Си не захотел увидеть обломки этих ракет, когда был в Киеве.

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