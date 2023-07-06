Ракети "Калібр" з Чорного моря долетіли до Львова – працювала ППО, пошкоджено один об'єкт

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Вночі 6 липня з акваторії Чорного моря російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" у бік материкової України. Після другої ночі у Львові пролунали вибухи, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

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Біля 01:00 у Чорному морі були зафіксовані пуски крилатих ракет "Калібр".

О 02:31 спостерігалася робота протиповітряної оборони в передмісті Львова. За хвилину пролунав вибух. Приліт чи робота ППО – невідомо.

02:37. "Львівщина! Є нові загрози!", – написав голова місцевої ОВА Козицький.

02:46. У Львові чули сильний вибух. Інше джерело повідомило, що було два вибухи.

02:52. Повітряні сили повідомили, що "повторні вибухи на Львівщині – робота ППО. Ракетна небезпека не минула".

02:54. Козицький: "Було дуже гучно. Деталі згодом. Зараз найважливіше: будьте у безпечному місці. Є небезпека нових ракетних ударів".

03:06. Знову гучно у Львові.

03:16. Слідом за півднем відбої тривоги у центрі та півночі. Ймовірно, поступово загроза сходить нанівець. До 03:20 відбій скрізь, окрім перманентно "червоної" Луганської області та Криму.

03:24. Мер Садовий підтвердив, що у Львові пролунала серія вибухів: "Ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів, всі міські служби роблять свою роботу. Просимо в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або з наслідками обстрілів".

03:31. У Львові пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, попередньо є поранені.

03:49. Відомо про чотирьох поранених: "Кількість збільшується. Дані уточнюються. Одну людину у важкому стані везе швидка".

Протиракети з Patriot знищили авіагрупу РФ навесні: оператор ЗРК показав, що сталося 13 травня.

Китай сумнівається, що Patriot збиває аеробалістичні "Кинджали", але посланник Сі не захотів побачити уламки цих ракет, коли був у Києві.

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