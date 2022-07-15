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Путин бросил вызов стабильности в мире, война должна стать его поражением — Байден

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 08:11
Путин бросил вызов стабильности в мире, война должна стать его поражением — Байден - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин бросил вызов стабильности во всем мире, а война против Украины должна стать его стратегическим поражением. Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует его Госдеп США.

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По его словам, полномасштабное российское вторжение в Украину является вызовом стабильности во всем мире, а США будут помогать Украине и ее народу в противостоянии агрессии РФ. 

"Война Путина должна стать его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать нашу решимость помочь Украине защитить ее демократию", — сказал Байден.

Читайте также: "В какой-то момент Путин разрушил мир". Байден заявил о развертывании сил США в Европе 

Дмитрий Гриниченко
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