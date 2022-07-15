Путин бросил вызов стабильности в мире, война должна стать его поражением — Байден

Российский диктатор Владимир Путин бросил вызов стабильности во всем мире, а война против Украины должна стать его стратегическим поражением. Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует его Госдеп США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полномасштабное российское вторжение в Украину является вызовом стабильности во всем мире, а США будут помогать Украине и ее народу в противостоянии агрессии РФ.

"Война Путина должна стать его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать нашу решимость помочь Украине защитить ее демократию", — сказал Байден.

Читайте также: "В какой-то момент Путин разрушил мир". Байден заявил о развертывании сил США в Европе

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.