Путин бросил вызов стабильности в мире, война должна стать его поражением — Байден
15.07.2022, 08:11
Джо Байден (Фото: EPA)
Российский диктатор Владимир Путин бросил вызов стабильности во всем мире, а война против Украины должна стать его стратегическим поражением. Об этом заявил президент США Джо Байден, цитирует его Госдеп США.
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По его словам, полномасштабное российское вторжение в Украину является вызовом стабильности во всем мире, а США будут помогать Украине и ее народу в противостоянии агрессии РФ.
"Война Путина должна стать его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать нашу решимость помочь Украине защитить ее демократию", — сказал Байден.
- Байден считает, что Украина нанесла серьезный удар по России, которая уже платит очень высокую цену за полномасштабное вторжение.
- Также он не опасается, что со временем мир устанет от войны в Украине и перестанет ей помогать противостоять России.
- Президент США заявлял, что работа ЦРУ позволила раскрыть агрессивные планы Путина по отношению к Украине и предупредить мир о том, что он готовится напасть.
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