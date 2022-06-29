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"В какой-то момент Путин разрушил мир". Байден заявил о развертывании сил США в Европе

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 12:01
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден объявил о новом развертывании американских вооруженных сил в Европе. Об этом он заявил на саммите НАТО в Мадриде, сообщает американский журналист Ник Шифрин. 

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Расширение военного присутствия США в Европе будет состоять в следующих пунктах: 

— создание постоянной штаб-квартиры 5 армейского корпуса США в Польше;

— развертывание дополнительной ротационной бригады в Румынии;

— развертывание двух дополнительные эскадрилий F-35 в Великобритании;

— усиление ротации в странах Балтии;

— развертывание двух дополнительных эсминцев ВМФ в Испании, в результате чего общее количество эсминцев увеличилось с четырех до шести;

— развертывание дополнительных систем ПВО в Германии и Италии.

"В какой-то момент Путин разрушил мир в Европе. США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо", — заявил Байден. 

Читайте также: Главнокомандующим силами НАТО станет генерал Каволи из США. Он – спец по России 

Дмитрий Гриниченко
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армия США Россия нато джо байден
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