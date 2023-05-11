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Путин хочет, чтобы Трамп выиграл выборы в США — глава комитета парламента Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2023, 13:06
Путин хочет, чтобы Трамп выиграл выборы в США — глава комитета парламента Британии - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Высокопоставленный британский парламентарий от Консервативной партии и глава комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что диктатор Владимир Путин рассчитывает на победу 45 президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в эфире канала Sky News.

По его словам, Путин хочет победы Трампа, чтобы победить Украину в войне. Он отметил, что глава Кремля рассчитывал, что союзники устанут и сдадутся, перестав помогать Украине. 

"Важно помнить, что наступление Украины будет частью более масштабной кампании, направленной на победу в войне", — сказал Эллвуд.

Парламентарий заявил, что в случае победы Трампа международная помощь может начать ослабевать. 

"Вот на что он рассчитывает. Нам нужно продолжать наши усилия. Мы должны убедиться, что мы поддерживаем не только это контрнаступление, но и дальнейшую поддержку", — подчеркнул политик.

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Действующий глава Белого дома Байден и Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Аналогичной позиции придерживаются и ультраправые сторонники Трампа в Республиканской партии. 
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

Читайте также: Зеленский верит, что Украина победит до выборов в США. Ранее Трамп критиковал помощь ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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