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Путин и Лукашенко не получили приглашения на похороны Елизаветы II от Британии — BBC

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:02
Путин и Лукашенко не получили приглашения на похороны Елизаветы II от Британии — BBC - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: EPA)

Великобритания не отправляла приглашения на похороны королевы Елизаветы II в Россию, Беларусь, а также Мьянму. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в британском правительстве. 

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Согласно источникам, представители России, Беларуси и Мьянмы не были приглашены на церемонию государственных похорон Елизаветы II, Иран будет представлен только на уровне послов. 

Официальные лица Британии ожидают, что в церемонии примут участие около 500 иностранных высокопоставленных лиц — они называют похороны королевы самым большим дипломатическим собранием, которое проводилось в стране за десятилетия, сравнив их с организацией 100 государственных визитов за несколько дней, хотя обычно их количество сводится к нескольким в году. 

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Читайте также: Умерла Елизавета II. Реакции Байдена, Шольца, Макрона, Трасс, Дуды и папы Франциска

Дмитро Гриниченко
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Россия Великобритания беларусь елизавета II
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