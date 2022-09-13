Путин и Лукашенко не получили приглашения на похороны Елизаветы II от Британии — BBC

Великобритания не отправляла приглашения на похороны королевы Елизаветы II в Россию, Беларусь, а также Мьянму. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники в британском правительстве.

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Согласно источникам, представители России, Беларуси и Мьянмы не были приглашены на церемонию государственных похорон Елизаветы II, Иран будет представлен только на уровне послов.

Официальные лица Британии ожидают, что в церемонии примут участие около 500 иностранных высокопоставленных лиц — они называют похороны королевы самым большим дипломатическим собранием, которое проводилось в стране за десятилетия, сравнив их с организацией 100 государственных визитов за несколько дней, хотя обычно их количество сводится к нескольким в году.

Похороны королевы состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве Лондона.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Новым королем стал наследник престола Чарльз, ранее носивший титул принца Уэльского.

Чарльз III был официально объявлен королем 10 сентября, приняв присягу монарха.

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Дмитро Гриниченко

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