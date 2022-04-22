Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири – Данилов

Российский диктатор Владимир Путин и министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев. Об этом написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"В Западной Сибири Путин и Шойгу планировали создать концентрационные лагеря для украинцев, чтобы они строили новые города", – написал Данилов.

12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила о том, что оккупанты вывезли с территории Донецкой и Луганской областей в Россию более 700 000 украинцев.

13 апреля сообщалось, что депортированных российскими оккупантами украинских детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида россиян против украинского народа, хотят принудительно русифицировать.

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Наталия Медведева

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