Путин имеет поддержку в РФ, не надо ждать революции, все решит наступление ВСУ — Польша

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что диктатор Владимир Путин имеет поддержку среди населения РФ, а поэтому не стоит ждать революционных изменений внутри страны-агрессора. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.

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По его словам, решающее значение в войне имеет решимость союзников в военной помощи Украине.

"Киев хочет получить как можно больше вооружений для подготовки к наступлению — это будет иметь решающее значение на следующем этапе войны. Самое главное для успеха Украины — это решительная поддержка союзников", — заявил польский премьер.

Он отметил, что у него есть серьезные опасения относительно усталости от войны обществ в странах Западной Европы и США.

Моравецкий заявил, что в России иная ситуация — население поддерживает Путина и его действия, точно так же как немцы поддерживали Адольфа Гитлера в 1930-х годах.

"Не стоит рассчитывать на революционные перемены в РФ, пока Путин рассчитывает на такие перемены на Западе. Украине должен быть предоставлен простой путь вступления в НАТО с учетом гарантий безопасности. Вильнюсский саммит НАТО — лучшее место для этого", — резюмировал он.

11 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что альянс с США является основой безопасности для Европы.

12 апреля премьер Польши сообщил, что США передаст Украине танки Abrams, БМП Bradley и другое вооружение.

Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico.

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Дмитро Гриниченко

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