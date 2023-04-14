UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин имеет поддержку в РФ, не надо ждать революции, все решит наступление ВСУ — Польша

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 10:31
Путин имеет поддержку в РФ, не надо ждать революции, все решит наступление ВСУ — Польша - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что диктатор Владимир Путин имеет поддержку среди населения РФ, а поэтому не стоит ждать революционных изменений внутри страны-агрессора. Об этом он сообщил во время выступления в американском аналитическом центре Atlantic Council, цитирует его TVN24.

По его словам, решающее значение в войне имеет решимость союзников в военной помощи Украине. 

"Киев хочет получить как можно больше вооружений для подготовки к наступлению — это будет иметь решающее значение на следующем этапе войны. Самое главное для успеха Украины — это решительная поддержка союзников", — заявил польский премьер.

Он отметил, что у него есть серьезные опасения относительно усталости от войны обществ в странах Западной Европы и США. 

Моравецкий заявил, что в России иная ситуация — население поддерживает Путина и его действия, точно так же как немцы поддерживали Адольфа Гитлера в 1930-х годах. 

"Не стоит рассчитывать на революционные перемены в РФ, пока Путин рассчитывает на такие перемены на Западе. Украине должен быть предоставлен простой путь вступления в НАТО с учетом гарантий безопасности. Вильнюсский саммит НАТО — лучшее место для этого", — резюмировал он.

  • 11 апреля 2023 года Моравецкий заявил, что альянс с США является основой безопасности для Европы.
  • 12 апреля премьер Польши сообщил, что США передаст Украине танки Abrams, БМП Bradley и другое вооружение.
  • Моравецкий играет роль анти-Макрона в Вашингтоне — Politico. 

Читайте также: "Ключевой момент истории". Моравецкий уверен – Запад может больше и быстрее вооружать ВСУ

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий война польша владимир путин наступление военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 