Путин начал ядерные учения. Резников: Каждый раз поражаюсь глупости Кремля, она помогает

Министр обороны Алексей Резников заявил, что угрозы и шантаж Кремля помогают ему убеждать западных союзников усиливать военную помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, на фоне очередных учений ядерных сил России он не перестает удивляться глупости Москвы, несмотря на коварство и мощь противника.

Он отметил, что каждый раз перед заседанием контактной группы стран-союзников Украины в формате Рамштайн россияне делают что-то провокационное, чтобы запугать партнеров, но получают обратный эффект.

"Я помню, 10 октября они устроили массированный удар, до этого мои переговоры о серьезных системах ПВО были в тупике, но после этого вопрос решился", — сказал министр.

Резников заявил, что каждый раз поражается глупости руководства РФ, так как она помогает ему с аргументами, почему Украине необходима военная помощь.

Глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не использует тактическое ядерное оружие.

В январе глава МИД Литвы заявил, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, и предложил пугать Россию в ответ.

17 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия.

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Дмитро Гриниченко

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