Путин начал ядерные учения. Резников: Каждый раз поражаюсь глупости Кремля, она помогает
Министр обороны Алексей Резников заявил, что угрозы и шантаж Кремля помогают ему убеждать западных союзников усиливать военную помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на фоне очередных учений ядерных сил России он не перестает удивляться глупости Москвы, несмотря на коварство и мощь противника.
Он отметил, что каждый раз перед заседанием контактной группы стран-союзников Украины в формате Рамштайн россияне делают что-то провокационное, чтобы запугать партнеров, но получают обратный эффект.
"Я помню, 10 октября они устроили массированный удар, до этого мои переговоры о серьезных системах ПВО были в тупике, но после этого вопрос решился", — сказал министр.
Резников заявил, что каждый раз поражается глупости руководства РФ, так как она помогает ему с аргументами, почему Украине необходима военная помощь.
- Глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что Россия не использует тактическое ядерное оружие.
- В январе глава МИД Литвы заявил, что РФ пугает весь мир ядерным оружием, чтобы союзники прекратили военную помощь Украине, и предложил пугать Россию в ответ.
- 17 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес ответил на вопрос о действиях Запада в случае применения Россией тактического ядерного оружия.
Читайте также: Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу — ГУР
Комментарии