UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин начал ядерные учения. Резников: Каждый раз поражаюсь глупости Кремля, она помогает

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 11:14
Путин начал ядерные учения. Резников: Каждый раз поражаюсь глупости Кремля, она помогает - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что угрозы и шантаж Кремля помогают ему убеждать западных союзников усиливать военную помощь Украине. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на фоне очередных учений ядерных сил России он не перестает удивляться глупости Москвы, несмотря на коварство и мощь противника. 

Он отметил, что каждый раз перед заседанием контактной группы стран-союзников Украины в формате Рамштайн россияне делают что-то провокационное, чтобы запугать партнеров, но получают обратный эффект. 

"Я помню, 10 октября они устроили массированный удар, до этого мои переговоры о серьезных системах ПВО были в тупике, но после этого вопрос решился", — сказал министр.

Резников заявил, что каждый раз поражается глупости руководства РФ, так как она помогает ему с аргументами, почему Украине необходима военная помощь.

Читайте также: Кремль усиливает ядерный шантаж, чтобы сорвать визит Байдена в Европу — ГУР

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников война ядерное оружие военная помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 