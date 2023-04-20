Путин не накажет Шойгу, Герасимова и Пригожина за провалы, может даже наградить — ГУР

Диктатор Владимир Путин не будет наказывать начальника Генштаба Валерия Герасимова, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина за провалы в войне против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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По его словам, если бы Россия была современным государством с конкуренцией, то можно было бы говорить о какой-либо ответственности должностных лиц.

Он отметил, что в условиях диктатуры Путина, когда человек находится на высоком уровне, в случае провала его могут даже наградить.

"Герасимов, если его снимут, то кто будет вместо него? Суровикин остается в обойме, мы его увидим где-то в ближайшее время. Его не разжаловали и не наказали за неудачное уничтожение инфраструктуры", — сказал Юсов.

Начальник ГУР Буданов считает, что Россия не готова к долгой войне на десятилетия, и чем быстрее она оставит Украину в покое, тем больше у нее будет шансов сохранить собственную целостность.

По прогнозам начальника ГУР, решающие бои будут в середине или конце весны.

Буданов прогнозирует "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

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Дмитро Гриниченко

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