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Путин не накажет Шойгу, Герасимова и Пригожина за провалы, может даже наградить — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 13:24
Путин не накажет Шойгу, Герасимова и Пригожина за провалы, может даже наградить — ГУР - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин не будет наказывать начальника Генштаба Валерия Герасимова, главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина за провалы в войне против Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

По его словам, если бы Россия была современным государством с конкуренцией, то можно было бы говорить о какой-либо ответственности должностных лиц.

Он отметил, что в условиях диктатуры Путина, когда человек находится на высоком уровне, в случае провала его могут даже наградить. 

"Герасимов, если его снимут, то кто будет вместо него? Суровикин остается в обойме, мы его увидим где-то в ближайшее время. Его не разжаловали и не наказали за неудачное уничтожение инфраструктуры", — сказал Юсов.

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Дмитро Гриниченко
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