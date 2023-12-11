Путин не пойдет на мир, а США "потеряют лицо", если откажутся от помощи Украине — Кучма

Кучма считает, что диктатор Владимир Путин не пойдет на мир с Украиной, а США "потеряют лицо перед всем миром", если откажутся от помощи Киеву

Леонид Кучма (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Второй президент Леонид Кучма заявил, что диктатор Владимир Путин не будет подписывать мирное соглашение с Украиной. Об этом он сообщил в интервью газете The Guardian.

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По его словам, США "потеряют лицо перед всем миром", если откажутся от помощи Украине. Он отметил, что Киев должен надеяться, что Конгресс примет новый пакет для Киева.

"Поражение Украины означает, что США потеряют лицо перед всем миром. Я верю в победу. Я не могу существовать по-другому", — сказал Кучма.

Политик заявил, что нереалистично считать, что Путин согласится на мирные переговоры из-за частичной оккупации украинских областей.

"Путин не может подписать документ, в котором говорится, что он не получил того, что хотел. Ему придется объяснить это российскому народу. Он лидер России", — подчеркнул второй президент.

Кучма считает, что веками Запад смотрел на Украину исключительно через призму России.

"Москва использовала свои размеры и природные ресурсы, чтобы гипнотизировать и блефовать. Я никогда не был антироссийским человеком и политиком, а пытался установить дружеские и равноправные отношения. Это оказалось невозможным, потому что Россия при Путине хотела "интеграции", а не сотрудничества", — резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украину могут вовлечь в переговоры с Россией из-за нехватки военной помощи.

12 октября 2023 года глава МИД Кулеба заявил, что России нужно не дать заморозить конфликт, ведь она использует паузу для возобновления сил и под угрозой новой волны агрессии окажется не только Украина.

8 ноября в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон не подталкивает Киев к каким-либо переговорам с Россией.

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