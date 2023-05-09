Путин не закончит войну, если захватит Украину, люди во Франции и Германии боятся — Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что диктатор Владимир Путин продолжит воевать, если сможет победить Украину. Об этом он сказал во время визита в Бразилию, цитирует его Reuters.

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По его словам, необходимо продолжать помогать Украине воевать за свою независимость.

Он отметил, что вопрос поддержки Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран, так как агрессия России поставила западные ценности в тупик.

"Если Путин добьется успеха в Украине, то это не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе", — заявил Рютте.

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Дмитро Гриниченко

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