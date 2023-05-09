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Путин не закончит войну, если захватит Украину, люди во Франции и Германии боятся — Рютте

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 09:27
Путин не закончит войну, если захватит Украину, люди во Франции и Германии боятся — Рютте - Фото
Марк Рютте (Фото: EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что диктатор Владимир Путин продолжит воевать, если сможет победить Украину. Об этом он сказал во время визита в Бразилию, цитирует его Reuters.

По его словам, необходимо продолжать помогать Украине воевать за свою независимость.
Он отметил, что вопрос поддержки Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран, так как агрессия России поставила западные ценности в тупик. 

"Если Путин добьется успеха в Украине, то это не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе", — заявил Рютте.

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Дмитро Гриниченко
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