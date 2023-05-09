Путин не закончит войну, если захватит Украину, люди во Франции и Германии боятся — Рютте
09.05.2023, 09:27
Марк Рютте (Фото: EPA)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что диктатор Владимир Путин продолжит воевать, если сможет победить Украину. Об этом он сказал во время визита в Бразилию, цитирует его Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, необходимо продолжать помогать Украине воевать за свою независимость.
Он отметил, что вопрос поддержки Украины является экзистенциальным для Нидерландов, Европы и других стран, так как агрессия России поставила западные ценности в тупик.
"Если Путин добьется успеха в Украине, то это не закончится. Люди беспокоятся за свою безопасность в Амстердаме, Берлине, Париже и Европе", — заявил Рютте.
- 17 февраля 2023 года президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
Читайте также: Зеленский исключил переговоры с Путиным: Он террорист для нас, россиянам нельзя доверять
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии