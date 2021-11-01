Путин о корабле США в Черном море: Можем посмотреть в бинокль или прицел систем обороны
Президент РФ Владимир Путин отреагировал на направление флагмана Шестого флота ВМС США Mount Whitney в акваторию Черного моря. Во время совещания с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса Путин пригрозил, что россияне могут посмотреть на корабль через прицел. Трансляция велась на канале Россия 24.
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"Вот сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", – заявил Путин.
По его словам, России нужно улучшить систему воздушно-космической обороны на фоне разработки в разных странах мира перспективных ударных средств нападения с высокими скоростными характеристиками. Также Путин заявил о растущей интенсивности авиации НАТО возле РФ и появлении в Балтийском и Черном морях кораблей Альянса с управляемым ракетным оружием. Лидер страны-агрессора традиционно назвал деятельность НАТО "угрозой" и "опасностью".
- 19 октября 2021-го глава Пентагона Ллойд Остин заявил в Киеве: США готовы поддержать Украину в противодействии российской агрессии в Черном море.
- 30 октября эсминец Военно-морских сил США USS Porter вошел в акваторию Черного моря. Российские военные заявили, что Черноморский флот РФ приступил к слежению за эсминцем.
- Также в Черное море направился флагман Шестого флота США USS Mount Whitney.
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