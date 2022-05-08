Путин обратился к украинцам накануне 9 мая. "Утонченная вершина цинизма" – ответил Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на недавние циничные заявления российского диктатора Владимира Путина, замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, председателя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и других представителей политической элиты РФ.

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"Изящной вершиной цинизма" Подоляк назвал сегодняшнее обращение Путина: "Сегодня общая обязанность – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Искренне желаю украинским ветеранам великой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего".

Советник главы ОП назвал это "идеальным расщеплением миров" на фоне того, что Путин сам стал "отцом современного российского нацизма", а здоровья и мира он пожелал тем, кого ежедневно убивает российскими ракетами.

"Поэтому считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола", – заявил Подоляк.

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Подоляк напомнил и о "людоедских заявлениях" спикера и вице-спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина и Петра Толстого, которые "экзальтированно настаивают, что спецоперация должна закончиться только тогда, когда российская армия выйдет на границы Польши".

"Рогозин официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием... Европу. И лениво так через дрожащие накормленные губы добавляет: "Но не будем пока этого делать, пока будем убивать обычным оружием", – написал Подоляк.

Советник главы ОП также напомнил о заявлении депутата нелегитимной Госдумы Алексея Журавлева, который "предлагает убить 2 млн украинцев, чтобы закончить спецоперацию". А Медведев, отметил Подоляк, "регулярно завивает о том, что он лично на территории Украины ведет войну с НАТО – лично, как Геракл".

Сегодня президент Владимир Зеленский записал обращение ко Дню памяти и примирения, в котором заявил, что зло не избежит ответственности и не спрячется в бункере.

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Оксана Житнюк

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