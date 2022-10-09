UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин обвинил Украину в "террористической атаке" на Керченский мост, Подоляк ответил

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 22:56
Путин обвинил Украину в
Фото - Maxar

Заявление российского диктатора Владимира Путина о "террористической атаке Украины" на Крымский мост выглядит цинично даже для России, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости   

"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили 12 ракет по жилому кварталу Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", – считает Подоляк.

Как сообщили российские пропагандистские медиа, заявление о "террористической атаке Украины" Путин сделал после доклада директора ФСБ Бортникова, который пришел к выводу, что взрыв моста через Керченский пролив организовали "украинские спецслужбы" при помощи граждан России и других стран.

  • Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом моста через Керченский пролив, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

Читайте также: "Путин в ярости". Взрывы на Крымском мосту: что известно и чего ждать

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв владимир путин керченский мост крымский мост михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 