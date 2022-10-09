Путин обвинил Украину в "террористической атаке" на Керченский мост, Подоляк ответил

Заявление российского диктатора Владимира Путина о "террористической атаке Украины" на Крымский мост выглядит цинично даже для России, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Путин обвиняет Украину в терроризме? Это выглядит слишком цинично даже для России. Не прошло и 24 часов, с тех пор как российские самолеты выпустили 12 ракет по жилому кварталу Запорожья, убили 13 человек и травмировали более 50. Нет, здесь только одно государство-террорист, и весь мир знает, кто это", – считает Подоляк.

Как сообщили российские пропагандистские медиа, заявление о "террористической атаке Украины" Путин сделал после доклада директора ФСБ Бортникова, который пришел к выводу, что взрыв моста через Керченский пролив организовали "украинские спецслужбы" при помощи граждан России и других стран.

Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом моста через Керченский пролив, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.

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Сергій Бережний

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