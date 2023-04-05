Путин обвинил западные спецслужбы во взрывах на территории России. В Белом доме ответили

В Белом доме ответили на пропагандистское заявление диктатора Владимира Путина о якобы причастности западных спецслужб ко взрывам в РФ и на временно оккупированных территориях. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби, передает CNN.

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Путин собрал заседание Совета безопасности 5 апреля, где сказал, что западные специальные службы причастны к "терактам" на территории РФ, имея в виду взрывы в городах и на военных объектах страны-агрессора, а также громкие ликвидации пропагандистов и военных преступников.

По словам Кирби, участие американской разведки в войне РФ против Украины направлено исключительно на то, чтобы помочь украинцам оборонять свою территорию.

Он отметил, что с первых дней большой войны США предоставляли Силам обороны Украины разведывательную поддержку, чтобы они могли лучше обороняться и освобождать территорию.

"И я не буду вдаваться в подробности того, что это за разведданные или как они доставляются, но они во многом предназначены для того, чтобы помочь защитить свою территорию. Мы не поощряем украинцев наносить удары за пределами Украины. И я просто собираюсь остановиться на этом", — сказал Кирби.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где проходил "творческий вечер" военного преступника и пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского). "Военкор" был убит. По версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная Фомину 26-летней Дарьей Треповой.

Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

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Дмитро Гриниченко

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