Путин подарил Ким Чен Ыну лошадей. Это частичная оплата за артиллерийские снаряды

Ким Чен Ын и его дочь на лошадях породы орловский рысак (Фото: KCNA)

Российский диктатор Владимир Путин прислал северокорейскому "коллеге" Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак – они считаются "частичной платой" за артиллерийские снаряды, которые Пхеньян поставляет в Москву для войны против Украины, пишет The Sunday Times.

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Как отмечает ветеринарная служба Приморского края, 25 августа по железнодорожному сообщению с Северной Кореей было перевезено 24 лошади: 19 жеребцов и пять кобыл.

Орловские рысаки, являющиеся любимой породой Кима, регулярно появляются на пропагандистских изображениях в КНДР. Ранее, в 2022 году, в Пхеньян было отправлено еще 30 лошадей этой породы, пишут журналисты.

Южнокорейские СМИ, на которые ссылается The Sunday Times, сообщили, что новая партия лошадей была передана как частичная оплата за северокорейские артиллерийские снаряды, отправленные российским военным для использования в Украине.

20 июня 2024 года Ким подарил Путину двух собак пхунсан – редкой породы, которая мало известна за пределами КНДР.

После того как два диктатора подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве в июне, Россия отправила в КНДР 447 коз.

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