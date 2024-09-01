Путін подарував Кім Чен Ину коней. Це часткова оплата за артилерійські снаряди

Кім Чен Ин та його донька на конях породи орловський рисак (Фото: KCNA)

Російський диктатор Володимир Путін надіслав північнокорейському "колезі" Кім Чен Ину 24 коні породи орловський рисак – вони вважаються "частковою платою" за артилерійські снаряди, які Пхеньян постачає Москві для війни проти України, пише The Sunday Times.

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Як зазначає ветеринарна служба Приморського краю, 25 серпня через залізничне сполучення з Північною Кореєю було перевезено 24 коні: 19 жеребців і п'ять кобил.

Орловські рисаки, які є улюбленою породою Кіма, регулярно з'являються на пропагандистських зображеннях у КНДР. Раніше, у 2022 році, до Пхеньяна було відправлено ще 30 коней цієї породи, пишуть журналісти.

Південнокорейські ЗМІ, на які посилається The Sunday Times, повідомили, що нова партія коней була передана як часткова оплата за північнокорейські артилерійські снаряди, які були відправлені російським військовим для використання в Україні.

20 червня 2024 року Кім подарував Путіну двох собак пхунсан – рідкісної породи, яка мало відома за межами КНДР.

Після того, як два диктатори підписали договір про всеосяжне співробітництво у червні, Росія відправила до КНДР 447 кіз.

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