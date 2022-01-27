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Путин пока не решил, признавать ли боевиков на Донбассе и давать ли им оружие официально

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 13:21
Путин пока не решил, признавать ли боевиков на Донбассе и давать ли им оружие официально - Фото
Владимир Путин (Фото – EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY)

Президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об идеях нелегитимной Госдумы России о признании "республиками" подконтрольных Кремлю террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и об официальных поставках им оружия. Об этом заявил на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, передает Медуза.

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Песков считает, что обращения депутатов о "признании" боевиков "подчеркивает остроту проблемы" и показывает, что граждане РФ и российские парламентарии "не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса".

"Но это партийная инициатива", – добавил он.

Песков сообщил, что Путину также "прекрасно известно" о мнении депутатов по вопросу официальных поставок оружия боевикам.

"Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной является эта тема, в том числе для Единой России, но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобные инициативы", – сказал Песков.

При этом спикер Кремля утверждает, что Россия ранее якобы не поставляла оружие боевикам на Донбассе. "Это что-то новое", – сказал он.

СПРАВКА. Масштабное исследование британской компании CAR изъятого у боевиков оружия показало: Россия систематически раздувает конфликт на Донбассе, поставляя террористам вооружение.

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Марк Сировой
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