Путин приказал привести часть армии РФ в полную боеготовность

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В Центральном военном округе России началась внезапная проверка боевой готовности по указу президента страны-оккупанта Владимира Путина. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Приведены в высшую степень боеготовности ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов РФ, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

Шойгу заявил, что проверку проводят, "чтобы обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера".

Ранее в Кремле озвучили позицию по обмену заложников с Украиной.

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