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24.06.2019, 12:38

Путин приказал привести часть армии РФ в полную боеготовность

Путин приказал привести часть армии РФ в полную боеготовность - Фото
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Готовность армии страны-агрессора будут проверять до 28 июня

В Центральном военном округе России началась внезапная проверка боевой готовности по указу президента страны-оккупанта Владимира Путина. Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Приведены в высшую степень боеготовности ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов РФ, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. 

Шойгу заявил, что проверку проводят, "чтобы обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера". 

Ранее в Кремле озвучили позицию по обмену заложников с Украиной. 

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Теги: Вооруженные силы России, владимир путин
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