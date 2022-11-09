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Путин проиграл и начал атаковать энергетику. Он должен потерпеть поражение и тут — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 09:28
Путин проиграл и начал атаковать энергетику. Он должен потерпеть поражение и тут — Госдеп - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну против Украины на поле боя и начал атаковать критическую инфраструктуру, однако он должен понести неудачу и при атаках на украинскую энергетику. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, интенсивность ударов РФ по Украине резко возросла с 10 октября — оккупанты стремятся разрушить энергетическую систему и оставить миллионы людей без электричества, воды и тепла, пытаясь снизить устойчивость страны зимой. 

Он отметил, что украинское правительство нуждается в помощи, чтобы Украина сохраняла запас прочности, несмотря на атаки России по критической инфраструктуре. 

"Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну с гражданской инфраструктурой Украины. Мы должны убедиться, что он потерпит неудачу и здесь", — сказал Прайс.

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Дмитро Гриниченко
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война владимир путин госдеп Нед Прайс критическая инфраструктура
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