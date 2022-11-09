Путин проиграл и начал атаковать энергетику. Он должен потерпеть поражение и тут — Госдеп
Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну против Украины на поле боя и начал атаковать критическую инфраструктуру, однако он должен понести неудачу и при атаках на украинскую энергетику. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.
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По его словам, интенсивность ударов РФ по Украине резко возросла с 10 октября — оккупанты стремятся разрушить энергетическую систему и оставить миллионы людей без электричества, воды и тепла, пытаясь снизить устойчивость страны зимой.
Он отметил, что украинское правительство нуждается в помощи, чтобы Украина сохраняла запас прочности, несмотря на атаки России по критической инфраструктуре.
"Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну с гражданской инфраструктурой Украины. Мы должны убедиться, что он потерпит неудачу и здесь", — сказал Прайс.
- Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были прилеты в разные регионы, в том числе под Киевом.
- Было сбито 45 из 55 ракет – это лучший результат с начала войны, отметили в Воздушных силах.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия воюет с гражданским населением Украины, поскольку у нее есть желание убивать украинцев, а поэтому это нельзя оправдывать и называть "ответом".
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