Путин проиграл и начал атаковать энергетику. Он должен потерпеть поражение и тут — Госдеп

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну против Украины на поле боя и начал атаковать критическую инфраструктуру, однако он должен понести неудачу и при атаках на украинскую энергетику. Об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

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По его словам, интенсивность ударов РФ по Украине резко возросла с 10 октября — оккупанты стремятся разрушить энергетическую систему и оставить миллионы людей без электричества, воды и тепла, пытаясь снизить устойчивость страны зимой.

Он отметил, что украинское правительство нуждается в помощи, чтобы Украина сохраняла запас прочности, несмотря на атаки России по критической инфраструктуре.

"Путин потерпел неудачу на поле боя, поэтому теперь он ведет войну с гражданской инфраструктурой Украины. Мы должны убедиться, что он потерпит неудачу и здесь", — сказал Прайс.

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Дмитро Гриниченко

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