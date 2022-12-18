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Путин пытается казаться лидером военного времени, отсюда встречи с генералами РФ — ISW

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 08:14
Путин пытается казаться лидером военного времени, отсюда встречи с генералами РФ — ISW - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин пытается казаться компетентным лидером военного времени, который полностью вовлечен в планирование войны РФ против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, пытается изобразить Путина как военного лидера и реабилитировать его имидж — отсюда пропагандистские ролики о том, что диктатор встречался с объединенным штабом армии РФ, где он проводил совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим войной против Украины Сергеем Суровикиным. 

Москва предала встречу огласке, чтобы представить Путина как человека, который полностью вовлечен в планирование и ведение войны после резкой критики в его адрес со стороны российского нацистского сообщества после ряда военных неудач. 

Скорее всего, Кремль сделал акцент на присутствии на встрече Герасимова, Шойгу и Суровикина, чтобы нивелировать критику в адрес Минобороны и командования армии оккупантов. 

Руководство РФ хочет показать, что военное командование якобы является организованной и эффективной структурой, чтобы нивелировать растущее влияние "главы" Чечни Рамзана Кадырова и олигарха Евгения Пригожина, который возглавляет террористов ЧВК Вагнера. 

Кремль, скорее всего, продолжит попытки оградить Минобороны России от критики. Эти усилия неустойчивы и, вероятно, продолжат порождать конфликт между ведомством и ультранационалистическим сообществом, резюмировали в сводке. 

Читайте также: Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет. Такое уже было во времена СССР

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин валерий герасимов сергей шойгу isw
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