Путин пытается казаться лидером военного времени, отсюда встречи с генералами РФ — ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается казаться компетентным лидером военного времени, который полностью вовлечен в планирование войны РФ против Украины. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Кремль, вероятно, пытается изобразить Путина как военного лидера и реабилитировать его имидж — отсюда пропагандистские ролики о том, что диктатор встречался с объединенным штабом армии РФ, где он проводил совещание с главой Минобороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим войной против Украины Сергеем Суровикиным.

Москва предала встречу огласке, чтобы представить Путина как человека, который полностью вовлечен в планирование и ведение войны после резкой критики в его адрес со стороны российского нацистского сообщества после ряда военных неудач.

Скорее всего, Кремль сделал акцент на присутствии на встрече Герасимова, Шойгу и Суровикина, чтобы нивелировать критику в адрес Минобороны и командования армии оккупантов.

Руководство РФ хочет показать, что военное командование якобы является организованной и эффективной структурой, чтобы нивелировать растущее влияние "главы" Чечни Рамзана Кадырова и олигарха Евгения Пригожина, который возглавляет террористов ЧВК Вагнера.

Кремль, скорее всего, продолжит попытки оградить Минобороны России от критики. Эти усилия неустойчивы и, вероятно, продолжат порождать конфликт между ведомством и ультранационалистическим сообществом, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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