Путин снова "неудачник года" от Politico. Сегодня здесь Асад, Орбан и Макрон с Шольцом

Владимир Путин (Фото: ЕРА / GAVRIIL GRIGOROV)

Российский диктатор Владимир Путин третий год подряд побеждает в номинации "Неудачника года" от Politico. На этот раз в список также попали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Венгрии Виктор Орбан и беглый сирийский диктатор Башар Асад.

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Редакция Politico напомнила о путинском обещании "взять Киев за три дня".

"Что ж, в 2024 году дела продолжали идти плохо, поскольку Украина не только сдерживала российские атаки, но и захватила кусок российской территории во время Курской наступательной операции", – говорится в материале.

Кроме того, российская экономика сталкивается с перегревом из-за высокой инфляции и постоянного дефицита рабочей силы. Путин потерял влияние в Сирии (а вместе с тем и доступ в Африку) из-за краха режима Асада. Год для Москвы завершился тем, что она была вынуждена извиняться за сбивание азербайджанского гражданского самолета, хоть и не признавала своей вины.

Ситуация далека от идеальной, заключают в Politico.

Следующим по списку идет Орбан, которого журналисты охарактеризовали как "лучшего друга Путина". Звание "неудачника" он получил из-за того, что его 14-й год у власти совпал с углублением экономических проблем и подъемом Петера Мадьяра, лидера оппозиции, который намерен бросить вызов Орбану на выборах 2026 года.

Бывший сирийский диктатор Асад завершил год в унизительном положении, отмечает Politico: его страна оказалась под контролем бывших врагов, а сам он бежал в Москву.

"При этом он утверждал, что сделал это не по собственной воле, а также столкнулся со слухами о желании его жены развестись, которые Кремль поспешил опровергнуть", – напоминают журналисты.

Завершает список "неудачников" тандем Макрон – Шольц.

Politico отмечает, что для Макрона 2024 год оказался сплошным рядом неудач: от поражения его партии на выборах в Европарламент до досрочных выборов, только усиливших позиции ультралевых и ультраправых партий во Франции.

"Эти трудности завершились крахом двух правительств за год, а третий, возможно, еще впереди", – размышляют в редакции.

Шольцу пришлось еще хуже, добавляют там: после распада правящей коалиции, которая и так работала нестабильно, он вынужден был объявить досрочные выборы.

Ситуация усугубилась еще больше, когда их неудачи не только взорвали позиции обоих политиков, но и серьезно ослабили франко-германский союз — основу европейского проекта.