Путин снова "неудачник года" от Politico. Сегодня здесь Асад, Орбан и Макрон с Шольцом
Российский диктатор Владимир Путин третий год подряд побеждает в номинации "Неудачника года" от Politico. На этот раз в список также попали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Венгрии Виктор Орбан и беглый сирийский диктатор Башар Асад.
Редакция Politico напомнила о путинском обещании "взять Киев за три дня".
"Что ж, в 2024 году дела продолжали идти плохо, поскольку Украина не только сдерживала российские атаки, но и захватила кусок российской территории во время Курской наступательной операции", – говорится в материале.
Кроме того, российская экономика сталкивается с перегревом из-за высокой инфляции и постоянного дефицита рабочей силы. Путин потерял влияние в Сирии (а вместе с тем и доступ в Африку) из-за краха режима Асада. Год для Москвы завершился тем, что она была вынуждена извиняться за сбивание азербайджанского гражданского самолета, хоть и не признавала своей вины.
Ситуация далека от идеальной, заключают в Politico.
Следующим по списку идет Орбан, которого журналисты охарактеризовали как "лучшего друга Путина". Звание "неудачника" он получил из-за того, что его 14-й год у власти совпал с углублением экономических проблем и подъемом Петера Мадьяра, лидера оппозиции, который намерен бросить вызов Орбану на выборах 2026 года.
Бывший сирийский диктатор Асад завершил год в унизительном положении, отмечает Politico: его страна оказалась под контролем бывших врагов, а сам он бежал в Москву.
"При этом он утверждал, что сделал это не по собственной воле, а также столкнулся со слухами о желании его жены развестись, которые Кремль поспешил опровергнуть", – напоминают журналисты.
Завершает список "неудачников" тандем Макрон – Шольц.
Politico отмечает, что для Макрона 2024 год оказался сплошным рядом неудач: от поражения его партии на выборах в Европарламент до досрочных выборов, только усиливших позиции ультралевых и ультраправых партий во Франции.
"Эти трудности завершились крахом двух правительств за год, а третий, возможно, еще впереди", – размышляют в редакции.
Шольцу пришлось еще хуже, добавляют там: после распада правящей коалиции, которая и так работала нестабильно, он вынужден был объявить досрочные выборы.
Ситуация усугубилась еще больше, когда их неудачи не только взорвали позиции обоих политиков, но и серьезно ослабили франко-германский союз — основу европейского проекта.
- В 2022 году самым влиятельным человеком Европы по версии Politico стал президент Зеленский.
- В 2023-м эту награду забрал премьер Польши Туск.
- Самым влиятельным человеком 2024 года в Европе стала глава Совета министров Италии Джорджа Мелони.