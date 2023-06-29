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Путин теряет контроль, Россия может пойти вразнос – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 16:43
Путин теряет контроль, Россия может пойти вразнос – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Попытка вооруженного мятежа в России показала, что российский диктатор Владимир Путин теряет монополию на применение силы, и если он утратит контроль над ситуацией, это создаст новые угрозы для Европы. Об этом сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в Брюсселе, сообщает CNN.

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Мятеж террористов Евгения Пригожина из Группы Вагнера ослабила Путина и показала, что он больше "не единственный хозяин" ситуации в России и потерял монополию на применение силы, заявил Боррель журналистам на встрече европейских лидеров в Брюсселе.

По его мнению, мировое сообщество должно "очень хорошо осознавать последствия" нарастающей нестабильности РФ, так как "слабеющий Путин представляет еще большую опасность" из-за угрозы внутренней дестабилизации России и еще более увеличивает глобальные риски.

"До сих пор мы рассматривали Россию как угрозу из-за ее силы... Теперь Россия начала представлять угрозу из-за ее внутренней нестабильности", – сказал дипломат.

  • После неудачной попытки "похода на Москву" 24 июня Пригожин уехал в Беларусь. Путин дал террористам из Группы Вагнера выбор: подписывать контракты с Минобороны РФ или другими структурами, вернуться домой или уехать в Беларусь.
Сергей Бережной
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