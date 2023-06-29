Путін втрачає контроль, Росія може піти врознос – Борель

Спроба збройного заколоту в Росії показала, що російський диктатор Володимир Путін втрачає монополію застосування сили, і якщо він втратить контроль над ситуацією, це створить нові загрози для Європи. Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у Брюсселі, повідомляє CNN.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Заколот терористів Євгенія Пригожина з Групи Вагнера ослабив Путіна і показав, що він більше "не єдиний господар" ситуації в Росії та втратив монополію на застосування сили, заявив Боррель журналістам на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

На його думку, світова спільнота має "дуже добре усвідомлювати наслідки" наростання нестабільності РФ, тому що "слабкий Путін становить ще більшу небезпеку" через загрозу внутрішньої дестабілізації Росії і ще більше збільшує глобальні ризики.

"Досі ми розглядали Росію як загрозу через її силу... Тепер Росія почала становити загрозу через її внутрішню нестабільність", – сказав дипломат.

Після невдалої спроби "походу на Москву" 24 червня Пригожин виїхав до Білорусі. Путін дав терористам із Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ чи іншими структурами, повернутися додому чи виїхати до Білорусі.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.