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Путін втрачає контроль, Росія може піти врознос – Борель

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 16:43
Путін втрачає контроль, Росія може піти врознос – Борель - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

Спроба збройного заколоту в Росії показала, що російський диктатор Володимир Путін втрачає монополію застосування сили, і якщо він втратить контроль над ситуацією, це створить нові загрози для Європи. Про це сказав голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у Брюсселі, повідомляє CNN.

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Заколот терористів Євгенія Пригожина з Групи Вагнера ослабив Путіна і показав, що він більше "не єдиний господар" ситуації в Росії та втратив монополію на застосування сили, заявив Боррель журналістам на зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

На його думку, світова спільнота має "дуже добре усвідомлювати наслідки" наростання нестабільності РФ, тому що "слабкий Путін становить ще більшу небезпеку" через загрозу внутрішньої дестабілізації Росії і ще більше збільшує глобальні ризики.

"Досі ми розглядали Росію як загрозу через її силу... Тепер Росія почала становити загрозу через її внутрішню нестабільність", – сказав дипломат.

  • Після невдалої спроби "походу на Москву" 24 червня Пригожин виїхав до Білорусі. Путін дав терористам із Групи Вагнера вибір: підписувати контракти з Міноборони РФ чи іншими структурами, повернутися додому чи виїхати до Білорусі.
Сергій Бережний
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