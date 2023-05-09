Путин второй год подряд празднует поражение в Украине – Минобороны

9 мая российский диктатор Владимир Путин второй раз подряд провел "парад победы" в память о собственных поражениях. Об этом заявило в Twitter Минобороны Украины.

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Минобороны подчеркнуло, что "с начала мая ни один из пяти массированных ударов беспилотниками по Киеву не увенчался успехом", а "неудачные атаки на Бахмут длились более девяти месяцев и не дали результатов".

В сущности, отмечает министерство, 9 мая Путин второй раз подряд провел "парад победы" в память о собственных поражениях.

9 мая 2023 года на параде в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах" и т.д.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что парад на Красной площади стал свидетельством "трусости и страха" российского руководства.

МИД заявил, что считает участие лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Армении в параде в Москве "аморальным и недружественным шагом в отношении Украины".

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Сергій Бережний

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