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Путин второй год подряд празднует поражение в Украине – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 23:45
Путин второй год подряд празднует поражение в Украине – Минобороны - Фото
Владимир Путин (фото - EPA)

9 мая российский диктатор Владимир Путин второй раз подряд провел "парад победы" в память о собственных поражениях. Об этом заявило в Twitter Минобороны Украины.

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Минобороны подчеркнуло, что "с начала мая ни один из пяти массированных ударов беспилотниками по Киеву не увенчался успехом", а "неудачные атаки на Бахмут длились более девяти месяцев и не дали результатов".

В сущности, отмечает министерство, 9 мая Путин второй раз подряд провел "парад победы" в память о собственных поражениях.

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9 мая 2023 года на параде в Москве показали единственный танк – исторический Т-34. Ни вертолетов, ни самолетов вообще не было. Путин повторил свои обычные тезисы о "новом походе" Запада против РФ, "неонацистской нечисти со всего мира", "западных глобалистских элитах" и т.д.

Читайте мнение: Парадная речь Путина: есть ожидание поражения

Сергій Бережний
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