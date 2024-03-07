ПВО для Украины. Норвегия присоединилась к еще одной коалиции

Норвегия уже участвует в других двух военных коалициях: морской и коалиции F-16

NASAMS. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Норвегия присоединилась к коалиции по усилению украинской противовоздушной обороны, основанной на последнем заседании в формате "Рамштайн". Об этом сообщили в пресс-службе правительства государства.

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Министр обороны Бьорн Грам заявил, что Норвегия будет поддерживать Украину в тех вопросах, где это будет наиболее необходимо.

"Для нас естественно быть частью такой коалиции по противовоздушной обороне. Норвежские установки ПВО NASAMS уже помогают спасать жизни украинцев и защищать критически важную инфраструктуру ежедневно", – заявил министр.

Норвегия уже участвует в других двух военных коалициях: морской, которую страна возглавляет вместе с Великобританией и коалиции F-16, в рамках которой Норвегия предоставит свои истребители.

Также сегодня стало известно, что Норвегия выделяет около $150 млн на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.

В феврале стало известно, что Норвегия намерена передать Украине еще 10 пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS и четыре центра управления огнем.

28 февраля Украина получила $760 млн в виде грантов от Японии и Норвегии на выплату пенсий, зарплаты спасателям и педагогам.

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