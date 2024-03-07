ППО для України. Норвегія долучилася до ще однієї коаліції

Норвегія вже бере участь в інших двох військових коаліціях: морській та коаліції F-16

NASAMS. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Норвегія приєдналася до коаліції з посилення української протиповітряної оборони, яка була заснована під час останнього засідання у форматі "Рамштайн". Про це повідомили у пресслужбі уряду держави.

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Міністр оборони Бйорн Грам заявив, що Норвегія підтримуватиме Україну у тих питаннях, де це буде найбільш необхідно.

"Для нас природно бути частиною такої коаліції з протиповітряної оборони. Норвезькі установки ППО NASAMS уже допомагають рятувати життя українців і захищати критично важливу інфраструктуру щодня", — заявив міністр.

Норвегія вже бере участь в інших двох військових коаліціях: морській, яку країна очолює разом з Великою Британією, та коаліції F-16, в межах якої Норвегія надасть свої винищувачі.

Також сьогодні стало відомо, що Норвегія виділяє близько $150 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.

У лютому стало відомо, що Норвегія збирається передати Україні ще 10 пускових установок системи протиповітряної оборони NASAMS та чотири центри управління вогнем.

28 лютого Україна отримала $760 млн у вигляді грантів від Японії та Норвегії на виплату пенсій, зарплати рятувальникам та педагогам.

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