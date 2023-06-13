ПВО и много боеприпасов: Британия готовит новую военную помощь Украине на $116 млн
Великобритания решила предоставить дополнительную военную помощь Украине. По данным Sky News, об этом стало известно сегодня на совещании министров обороны Объединенного экспедиционного корпуса.
Британское правительство объявило о новом пакете помощи для Украины, в который будут включены средства для противовоздушной обороны.
Оборудование стоимостью около $116 млн будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд помощи Украине (IFU).
Британское правительство заявило, что это оборудование повысит способность Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и персонал.
"Пакет будет включать радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов" – сообщили в правительстве.
- Сегодня, 13 июня, на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.
- Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн.
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