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ПВО и много боеприпасов: Британия готовит новую военную помощь Украине на $116 млн

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 19:26
ПВО и много боеприпасов: Британия готовит новую военную помощь Украине на $116 млн - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Великобритания решила предоставить дополнительную военную помощь Украине. По данным Sky News, об этом стало известно сегодня на совещании министров обороны Объединенного экспедиционного корпуса.

Британское правительство объявило о новом пакете помощи для Украины, в который будут включены средства для противовоздушной обороны.

Оборудование стоимостью около $116 млн будет закуплено в ближайшие месяцы через Международный фонд помощи Украине (IFU).

Британское правительство заявило, что это оборудование повысит способность Украины защищать свою критически важную инфраструктуру, гражданское население и персонал.

"Пакет будет включать радар для защиты от неизбирательных российских ударов, а также пушки и значительное количество боеприпасов" – сообщили в правительстве.

  • Сегодня, 13 июня, на фоне сообщений об уничтоженных в Украине танках Leopard 2 министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить поставки танков Leopard 1 для ВСУ.
  • Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 млн.

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Оксана Житнюк
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Великобританиябританиявоенная помощь
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