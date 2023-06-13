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ППО та багато боєприпасів: Британія готує нову військову допомогу Україні на $116 млн

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 19:26
ППО та багато боєприпасів: Британія готує нову військову допомогу Україні на $116 млн - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

Велика Британія вирішила надати додаткову військову допомогу Україні. За даними Sky News, про це стало відомо сьогодні на нараді міністрів оборони Об'єднаного експедиційного корпусу.

Британський уряд оголосив про новий пакет допомоги для України, до якого буде включено засоби для протиповітряної оборони.

Обладнання вартістю близько $116 млн придбають найближчими місяцями через Міжнародний фонд допомоги Україні (IFU).

Британський уряд заявив, що це обладнання підвищить здатність України захищати свою критично важливу інфраструктуру, цивільне населення та персонал.

"Пакет міститиме радар для захисту від невибіркових російських ударів, а також гармати та значну кількість боєприпасів" – повідомили в уряді.

  • Сьогодні, 13 червня, на тлі повідомлень про знищені в Україні танки Leopard 2 міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити постачання танків Leopard 1 для ЗСУ.
  • Сьогодні США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $325 млн.

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Оксана Житнюк
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