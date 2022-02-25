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ПВО перехватывала "искандеры", авиация бомбила россиян в Гостомеле: сводка Воздушных Сил

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 02:16
ПВО перехватывала
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Вечером 24 февраля в районе аэродрома "Гостомель" по российским оккупантам несколько раз наносили авиаудары Воздушные Сил ВСУ. Об этом сообщили в командовании этого рода войск.

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Противник высадил из нескольких десятков боевых вертолетов российский десант, чтобы захватить плацдарм у столицы.

"Бомбардировщики Су-24М, разведчики Су24МР и штурмовики Су-25 несколько раз наносили мощные ракетно-бомбовые удары", – уточниол пресс-офицер Юрий Игнат.

По состоянию на вечер ВСУ отвоевали у агрессора Гостомель, но после полуночи в том направлении снова были слышны взрывы.

"Украинские Силы обороны, включая авиацию, танки и артиллерию, не позволяют врагу осуществить свой замысел и успешно уничтожают оккупантов", – сказал военный.

Кроме того, в воздушном бою с украинскими Су-27 россияне потеряли два истребителя Су-30 СМ.

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Системой противовоздушной обороны Украины уничтожила около 15 летательных аппаратов противника (информация уточняется), десятки крылатых ракет "Калибр", а также ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер".

Игнат сообщил, что система ПВО "стойко выдержала первые удары противника". Главными целями оккупантов стали боевые пункты управления, радиолокационные подразделения Воздушных Сил, зенитных ракетных войск и военные аэродромы.

"Авиация Воздушных Сил успешно вышла из-под удара противника и в течение суток нанесла сокрушительные потери врагу", – отметил он.

"К сожалению, Воздушные Силы понесли болезненные потери. Выражаем соболезнования родным и близким украинских защитников, отдавших самое дорогое – свою жизнь в борьбе с коварным российским оккупантом. Но мы устояли и продолжаем борьбу за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ! Слава Украине! Слава павшим героям! Смерть оккупантам!", – подытожил офицер.

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Евгений Пилипенко
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