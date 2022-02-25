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"Тяжелые сутки закончились". Залужный дал сводку со всех фронтов на 00:00 25 февраля

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 00:49
Валерий Залужный

В первые сутки войны с Россией Украине не позволила врагу осуществить его захватнические планы. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

"Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь его захватнических планов. Идет 19-й час нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ дал сводку военных действий по состоянию на 00:00 25 февраля.

Группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона.

Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.

Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха нет.

На Северском направлении ведутся бои в районах Перемога и Глухов. Вражеская колонна остановлена.

Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.

На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.

В Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.

В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.

Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.

Группировка Военно-морских сил ВСУ продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.

Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.

Воздушные силы ВСУ осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту противника в районе аэродрома Гостомель.

Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.

Ориентировочные потери противника составили:

- более 30 танков,

- до 130 боевых бронированных машин,

- пять самолетов,

- шесть вертолетов.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе к Победе!", – написал Залужный.

"Тяжелые сутки закончились". Залужный дал сводку со всех фронтов на 00:00 25 февраля

"Тяжелые сутки закончились". Залужный дал сводку со всех фронтов на 00:00 25 февраля

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Наталия Медведева
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Валерий Залужный война
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