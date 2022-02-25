"Тяжелые сутки закончились". Залужный дал сводку со всех фронтов на 00:00 25 февраля
В первые сутки войны с Россией Украине не позволила врагу осуществить его захватнические планы. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.
"Эти тяжелые сутки закончились тем, что мы не дали врагу достичь его захватнических планов. Идет 19-й час нашего сопротивления широкомасштабному российскому вторжению", – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ дал сводку военных действий по состоянию на 00:00 25 февраля.
Группировка сил обороны ведет организованную оборонную операцию на юге. Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона.
Механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
Нашими механизированными подразделениями в районе Рыково нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха нет.
На Северском направлении ведутся бои в районах Перемога и Глухов. Вражеская колонна остановлена.
Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.
На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.
В Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.
В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.
Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.
Группировка Военно-морских сил ВСУ продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.
Определенные силы и средства перешли к обороне Киева.
Воздушные силы ВСУ осуществляют отражение воздушных ударов противника, ведут постоянную разведку применением БПЛА, нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов Новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту противника в районе аэродрома Гостомель.
Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей по результатам боевых действий на отдельных направлениях восстановила положения по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводных опорных пунктов.
Ориентировочные потери противника составили:
- более 30 танков,
- до 130 боевых бронированных машин,
- пять самолетов,
- шесть вертолетов.
"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу! Вместе к Победе!", – написал Залужный.
- В 5 утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.
- Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников. Он также призвал украинцев не паниковать, о чем заявил в видеообращении.
- Украина разорвала дипотношения с РФ.
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