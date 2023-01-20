"ПВО, ПВО и еще раз ПВО": Германия готовит весенний пакет помощи Украине на 1 млрд евро

Германия готовит на весну пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус на брифинге по итогам заседания контактной группы "Рамштайн", сообщает Укринформ.

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Писториус сообщил, что речь идет "о весеннем пакете объемом более 1 млрд евро", причем основной упор будет сделан на средствах противовоздушной обороны.

"Приоритет номер один – это ПВО, ПВО и еще раз ПВО. В том числе боеприпасы", – сказал он.

По его словам, Германия отправит в Украину систему ПРО Patriot, еще семь САУ Gepard, очередные системы Iris-T SLM и управляемые ракеты к ним.

Пакет помощи предусматривает также обучение экипажей БМП и Patriot, которое начнется в конце января, отметил министр обороны.

Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.

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Сергій Бережний

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