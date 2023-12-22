ПВО сбила в Одесской области все семь "шахедов" – фото обломков дрона
Вечером 22 декабря украинские защитники уничтожили все семь российских дронов-камикадзе типа Shahed -136, которыми оккупанты атаковали Одесскую область. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"Все семь вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны", – пишет ведомство.
В результате взрыва во время падения сбитого беспилотника, ударная волна повредила остекление одного из учебных заведений в Одесском районе; люди не пострадали, отметили военные.
"Коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью", – подытожили в ОК "Юг".
Ведомство добавило фото обломков уничтоженного "шахеда" (россияне маркируют их как "Герань-2"):
- В ночь на 22 декабря года российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed: есть разрушения в Соломенском и Дарницком районах.
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